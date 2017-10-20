Центробанк о курсе маната

Официальный курс маната по отношению к доллару на 23 октября 2017 года установлен на уровне 1,7001 маната, сообщает Центробанк.
Таким образом прежний курс - на 20 октября остался без изменений.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 23 октября 2017 года установлен на уровне 1,7001 маната, сообщает Центробанк.
Таким образом прежний курс - на 20 октября остался без изменений.
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