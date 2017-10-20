Саудовский проповедник счел женщин виновными в изнасилованиях

Саудовский проповедник Ахмед Бин Саад аль Кварни заявил, что женщины сами виноваты в том, что подвергаются изнасилованиям и сексуальным домогательствам, передает The Independent.

По его словам, они также сами провоцируют мужчин на адюльтер. «Клянусь перед лицом Аллаха, если он изнасилует ее, она вернется домой, плача о том, что задели ее достоинство. Женщина, которая перед тем, как выйти из дома, наносит макияж и пользуется парфюмом, - распутница», — указал представитель духовенства.

Слова аль Каварни вызвали гнев у многих женщин в Саудовской Аравии. «Пора бы ему знать, что каждый день сексуальным домогательствам подвергаются женщины, именно носящие абайю, хиджаб и никаб», — заявила одна из студенток по имени Реема.