В Азербайджане построят инсулиновый завод

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и ЧАО "Индар" (Украина) подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства инсулинового завода в Азербайджане, сообщает Интерфакс - Азербайджан.
Министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что строительство завода будет осуществлено в течение двух лет.
Завод будет построен на территории Пираллахинского промышленного парка. Инвестиции в проект оцениваются в $17 млн.
ЧАО "Индар" - предприятие сполным технологическим циклом производства генно-инженерных инсулинов - от субстанции до готовых лекарственных форм.