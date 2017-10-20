Эрдоган: "США не поддерживают нас в борьбе с терроризмом"

Турция не верит в то, что США и некоторые европейские страны разделяют позицию республики в вопросе борьбы с терроризмом. Так президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал размещение курдскими отрядами баннеров с портретом лидера террористической ПКК Абдуллаха Оджалана в освобожденном от "Исламского государства" сирийском городе Ракка, сообщает телеканал Haber Turk.

"В Ракке были установлены баннеры с портретом главаря террористов. И как теперь США это объяснят? Во Франции на здании агентства France Presse тоже вывешивали его портрет. Как они могут это объяснить?" - сказал Эрдоган на церемонии закрытия саммита "исламской восьмерки" в Стамбуле.

По словам турецкого президента, Анкара "не верит, что они (США. - Ред.) разделяют взгляд Турции" на данную проблему. "Они неискренни в своих заявлениях. США не поддерживают нашу борьбу с терроризмом", - сказал он.