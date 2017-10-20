Сербия в день визита Шойгу проводит военные учения

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Сербию для обсуждения вопросов безопасности и двустороннего военно-технического сотрудничества. Он встретится со своим сербским коллегой Александром Вулиным. Также у Шойгу запланированы переговоры с президентом страны Александром Вучичем.

Сегодня же, в 73-ю годовщину освобождения Белграда от фашистов, в Сербии начались учения «Свобода - 2017». Ожидается присутствие на них Шойгу, сообщает Радио Свобода. Кроме того, в параде примет участие российская авиационная группы «Стрижи».

Накануне Россия доставила в Сербию шесть истребителей МиГ-29, которые, по утверждению российского министра, послужат «гарантом независимости и безопасности» балканской страны. Самолеты, нуждающиеся в модернизации, переданы Сербии в рамках оказания ей российской военно-технической помощи.