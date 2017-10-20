Много слухов и разговоров ходит вокруг Госкомитета по вопросам имущества и его председателя Керема Гасанова. Это и понятно, ведь госкомитет решает масштабные как по объемам, так и по стоимости вопросы, связанные с имуществом. Причем, решает их вдали от людских глаз, что как раз и вызывает недовольство предпринимателей. Конечно, здесь каждый документ, каждая буква или цифра может играть важное значение, их надо проверять, сличать. Но предприниматели недовольны не проверками, которые, порой, хоть и трудно объяснить, а с тем упорством, с которым здесь отклоняются все жалобы и даже решения вышестоящих органов и судов. Госкомитет непробиваем - ни правдой, ни слезами, ни криком его не одолеть.
Об этом наглядно свидетельствует история хорошо известного рынка на 8-ом километре.
В 2014 году рынок был выставлен на приватизацию в рамках II Госпрограммы приватизации госимущества, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым. А распоряжение о приватизации данного рынка было издано самим председателем Керемом Гасановым. С этой целью рынок был преобразован в акционерное общество. И, наконец, 23 января 2015 года по итогам инвестиционного конкурса состоялась сделка купли-продажи данного объекта с гражданином Бахрамом Гурбановым. Ему достались 99,89% акций рынка, еще четверо граждан получили оставшуюся долю в 0,11%.
Понятное дело, что почти все расходы, предусмотренные условиями конкурса, понес Гурбанов. Оплатив в короткий срок около 1,5 млн. манатов (инвестиции, перечисления в госбюджет и на счет самого рынка), новый владелец представил в Госкомитет заключение независимого аудитора и итоговый отчет в надежде без труда получить соответствующее свидетельство. Но надеждам его сбыться было не дано. Все условия инвестиционного конкурса были выполнены сполна, а ведомство Гасанова с ответом не спешило.
Выждав положенный срок, Гурбанов обратился в Апелляционный совет самого Госкомитета по вопросам имущества с просьбой выдать положенное свидетельство о праве собственности на рынок. Но совет ему ответил отказом.
первое решение Госкомитета
Госкомитет сослался на «имеющиеся недостатки в итоговом отчете» Гурбанова, а для пущей убедительности аргументировал свой отказ тем, что никак не может сформировать комиссию для утверждения итогов приватизации. Долго думал Гурбанов, почему раньше ему не указали на «имеющиеся недостатки в итоговом отчете», и сколько надо времени госкомитету для формирования комиссии, если ему для этого не хватило 11 месяцев. И понял, что бюрократизм этой конторы так просто не пробьешь.
Куда решительнее и справедливее действовал вышестоящий Апелляционный совет – при президенте страны. Здесь полностью удовлетворили требования предпринимателя.
Решение Апелляционного Совета при президенте
Госкомитету же прямо попунктно указали на допущенные правонарушения. Более того, Аппеляционный совет при президенте не постеснялся назвать деяния госкомитета своими именами – «бездействие», «противоправные действия», «необоснованные выводы» и т.д. И однозначно поручил вынести новое решение. Казалось бы, все, решение вышестоящей организации должно быть выполнено. Но не тут-то было.
Вместо того, чтобы внимательно разобраться в указанных советом фактах, госкомитет спешно сформировал комиссию (умеет, когда надо), которая и вовсе ликвидировала договор о купле-продаже, заключенный с Гурбановым.
Все это происходило в уютных кабинетах ведомства, сам предприниматель приглашения комиссии не дождался. И узнал об этом лишь получив письмо за подписью замглавы госкомитета Рафика Джалилова от 1 декабря 2016 года. А еще через четыре дня Апелляционный совет госкомитета заново рассмотрел жалобу Гурбанова, и… вновь отказал предпринимателю, сославшись на сей раз на решение комиссии. А ведь в требовании Апелляционного совета при президенте было однозначно указано, что жалобу сначала должен был рассмотреть именно Апелляционный совет госкомитета.
Почему в ведомстве Керема Гасанова решили поставить телегу впереди лошади, думается, ясно – такая перестановка дала возможность Апелляционному совету госкомитета хоть как-то обосновать свое решение. Но от данной госструктуры требуются ведь не формальные перестановки для отписки, а совсем иное – изучение каждой конкретной жалобы и принятие верного решения.
В любом другом ведомстве такая самодеятельность была бы незамедлительно пресечена, а виновные наказаны. Но не в Госкомитете по вопросам имущества, с подобными недоразумениями люди здесь встречаются часто…
Решение Госкомитета об отказе исполнения решения Апелляционного Совета при президенте