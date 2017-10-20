Много слухов и разговоров ходит вокруг Госкомитета по вопросам имущества и его председателя Керема Гасанова. Это и понятно, ведь госкомитет решает масштабные как по объемам, так и по стоимости вопросы, связанные с имуществом. Причем, решает их вдали от людских глаз, что как раз и вызывает недовольство предпринимателей. Конечно, здесь каждый документ, каждая буква или цифра может играть важное значение, их надо проверять, сличать. Но предприниматели недовольны не проверками, которые, порой, хоть и трудно объяснить, а с тем упорством, с которым здесь отклоняются все жалобы и даже решения вышестоящих органов и судов. Госкомитет непробиваем - ни правдой, ни слезами, ни криком его не одолеть.

Об этом наглядно свидетельствует история хорошо известного рынка на 8-ом километре.

В 2014 году рынок был выставлен на приватизацию в рамках II Госпрограммы приватизации госимущества, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым. А распоряжение о приватизации данного рынка было издано самим председателем Керемом Гасановым. С этой целью рынок был преобразован в акционерное общество. И, наконец, 23 января 2015 года по итогам инвестиционного конкурса состоялась сделка купли-продажи данного объекта с гражданином Бахрамом Гурбановым. Ему достались 99,89% акций рынка, еще четверо граждан получили оставшуюся долю в 0,11%.

Понятное дело, что почти все расходы, предусмотренные условиями конкурса, понес Гурбанов. Оплатив в короткий срок около 1,5 млн. манатов (инвестиции, перечисления в госбюджет и на счет самого рынка), новый владелец представил в Госкомитет заключение независимого аудитора и итоговый отчет в надежде без труда получить соответствующее свидетельство. Но надеждам его сбыться было не дано. Все условия инвестиционного конкурса были выполнены сполна, а ведомство Гасанова с ответом не спешило.

Выждав положенный срок, Гурбанов обратился в Апелляционный совет самого Госкомитета по вопросам имущества с просьбой выдать положенное свидетельство о праве собственности на рынок. Но совет ему ответил отказом.

Госкомитет сослался на «имеющиеся недостатки в итоговом отчете» Гурбанова, а для пущей убедительности аргументировал свой отказ тем, что никак не может сформировать комиссию для утверждения итогов приватизации. Долго думал Гурбанов, почему раньше ему не указали на «имеющиеся недостатки в итоговом отчете», и сколько надо времени госкомитету для формирования комиссии, если ему для этого не хватило 11 месяцев. И понял, что бюрократизм этой конторы так просто не пробьешь.

Куда решительнее и справедливее действовал вышестоящий Апелляционный совет – при президенте страны. Здесь полностью удовлетворили требования предпринимателя.

Госкомитету же прямо попунктно указали на допущенные правонарушения. Более того, Аппеляционный совет при президенте не постеснялся назвать деяния госкомитета своими именами – «бездействие», «противоправные действия», «необоснованные выводы» и т.д. И однозначно поручил вынести новое решение. Казалось бы, все, решение вышестоящей организации должно быть выполнено. Но не тут-то было.

Вместо того, чтобы внимательно разобраться в указанных советом фактах, госкомитет спешно сформировал комиссию (умеет, когда надо), которая и вовсе ликвидировала договор о купле-продаже, заключенный с Гурбановым.

Все это происходило в уютных кабинетах ведомства, сам предприниматель приглашения комиссии не дождался. И узнал об этом лишь получив письмо за подписью замглавы госкомитета Рафика Джалилова от 1 декабря 2016 года. А еще через четыре дня Апелляционный совет госкомитета заново рассмотрел жалобу Гурбанова, и… вновь отказал предпринимателю, сославшись на сей раз на решение комиссии. А ведь в требовании Апелляционного совета при президенте было однозначно указано, что жалобу сначала должен был рассмотреть именно Апелляционный совет госкомитета.

Почему в ведомстве Керема Гасанова решили поставить телегу впереди лошади, думается, ясно – такая перестановка дала возможность Апелляционному совету госкомитета хоть как-то обосновать свое решение. Но от данной госструктуры требуются ведь не формальные перестановки для отписки, а совсем иное – изучение каждой конкретной жалобы и принятие верного решения.

В любом другом ведомстве такая самодеятельность была бы незамедлительно пресечена, а виновные наказаны. Но не в Госкомитете по вопросам имущества, с подобными недоразумениями люди здесь встречаются часто…