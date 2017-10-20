В результате нападения, учиненного вооруженным ножом мужчиной в торговом центре на юго-востоке Польши, ранены как минимум девять человек, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFM FM.

Мужчина примерно 27 лет, войдя в торговый центр в Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства, стал наносить людям удары ножом.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего. В настоящее время полицейские выясняют мотивы его поведения, а также наличие у преступника сообщников.