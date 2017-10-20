Араб попался на незаконной охоте в Азербайджане

Гражданина Объединенных Арабских Эмиратов Сулаимана Мохаммада Хасана Факера оштрафовали за незаконную охоту. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов АР.
Согласно поступившей информации, наряду с туристом оштрафованы также местные жители — уроженцы Сабирабадского района Агиль Абдуллаев и Шабранского района Садиг Гамзаев.
У указанных лиц изъяты приспособления для охоты на сокола и 10 приготовленных в приманку голубей.
По факту составлены протоколы. Размер примененного штрафа составил 1 тысячу манатов.