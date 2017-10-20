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Закир Гасанов проверил боеготовность зенитно-ракетных систем фото

 

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новой N-ой воинской части Войск противовоздушной обороны Азербайджана, ознакомились с созданными для военных условиями, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Руководство министерства осмотрело штаб воинской части, казарму, столовую, медпункт, плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные объекты.

Затем министр обороны посетил пункт управления, поинтересовался многофункциональными радиолокационными станциями, стрелковыми установками и назначением, составом, а также тактико-техническими характеристиками других боевых средств. 

Министру обороны было доложено, что находящиеся в распоряжении воинской части самые современные виды оружия и боевой техники позволяют обнаружить аэродинамические цели и баллистические ракеты, все виды воздушных целей, определить параметры полетов и уничтожить их в условиях всевозможных помех.

Затем была проверена боеготовность новых зенитно-ракетных систем.

Боеготовность личного состава, продемонстрировавшего профессионализм и умение, была высоко оценена. Министр обороны дал соответствующие поручения командованию ВВС.

 

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