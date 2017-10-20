Подписаться на уведомления
 

Жириновский: «Азербайджан должен войти в состав России»

 

Владимир Жириновский выступил с новым заявлением по карабахскому конфликту, предложив Азербайджану и Армении вступить в состав России.

«Здесь нужен внешний арбитр – это может быть только Москва, поскольку они все говорят по-русски. Аналогичные конфликты есть и в Приднестровье, то же самое в Абхазии, то же самое в Южной Осетии. Вот четыре места, где в составе империи или СССР проблем не было, а как только отделились, сразу проблемы возникли. Мы убеждены, что границы СССР добровольно, через референдумы, но должны быть восстановлены, все бывшие республики должны войти в состав России, и тогда наступит мир, все местные конфликты будут урегулированы, все народы одной огромной страны смогут жить спокойно, не боясь завтрашнего дня».

Напомним, накануне Жириновский, выступая на панельной дискуссии на тему «Интеграционные процессы в меняющемся мире», сказал, что «проблема Карабаха останется у Азербайджана на долгие годы».

«Когда мы говорим Азербайджан и Армения, мы должны понять, что есть у них территория, где невозможно ничего решить. Я приветствую Азербайджан. Но проблема у них останется на долгие годы», - заявил Жириновский.

В интервью «Москва-Баку» он также поздравил Азербайджан с Днем независимости.

«За 26 лет государству удалось достичь очень многого. Азербайджан стал одной из самых успешно развивающихся экономик Кавказа, преемственному руководству страны удается поддерживать замечательные отношения как с северным соседом - Россией, так и южным – Турцией. Азербайджан по праву стал мощной державой, способной защитить себя и свои интересы, современной страной, которая хранит культуру и обычаи предков, но в то же время открыта к новому».

3383 просмотров


Старости
Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова
Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
21 Окт 19° / 13°
22 Окт 21° / 14°
23 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Европейский банк выделил полмиллиарда на азербайджанскую трубу
В Сочи сожгли флаг Израиля
Акция протеста студентов в Ереване
Миллионы компьютеров впервые оказались под угрозой взлома
Жириновский: «Азербайджан должен войти в состав России»
Закир Гасанов проверил боеготовность зенитно-ракетных систем фото
Араб попался на незаконной охоте в Азербайджане
В Польше мужчина с ножом устроил резню видео
Совет при президенте Госкомитету не указ приемная haqqin.az
Взрыв в мечети в Афганистане
Посол Азербайджана навестил раненого Човдарова
Сербия в день визита Шойгу проводит военные учения
Эрдоган: "США не поддерживают нас в борьбе с терроризмом"
В Азербайджане построят фармацевтический завод
Министров в Молдове будут назначать в обход президента
Саудовский проповедник счел женщин виновными в насилии над ними
Центробанк о курсе маната
Азербайджанцев приговорили за убийство на Софийской овощебазе
Застройщика нового офиса «Азерсу» в Украине уличили в «неопытности»
Массовые убийства «вампиров» в Африке
Турок пытался ввезти в Азербайджан более 2 кг золота фото
Сергей Марков: «В Азербайджане Сороса оставили с носом» эксклюзив
Назарбаев отверг азербайджанский алфавит Дастан Ельдасов комментирует haqqin.az
Избалованная девушка хочет стать президентом России Кирилл Рогов и Лев Гудков комментируют для haqqin.az
Азербайджан – лидер по росту числа протестантов очевидное-невероятное
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться