Жириновский: «Азербайджан должен войти в состав России»

Владимир Жириновский выступил с новым заявлением по карабахскому конфликту, предложив Азербайджану и Армении вступить в состав России.

«Здесь нужен внешний арбитр – это может быть только Москва, поскольку они все говорят по-русски. Аналогичные конфликты есть и в Приднестровье, то же самое в Абхазии, то же самое в Южной Осетии. Вот четыре места, где в составе империи или СССР проблем не было, а как только отделились, сразу проблемы возникли. Мы убеждены, что границы СССР добровольно, через референдумы, но должны быть восстановлены, все бывшие республики должны войти в состав России, и тогда наступит мир, все местные конфликты будут урегулированы, все народы одной огромной страны смогут жить спокойно, не боясь завтрашнего дня».

Напомним, накануне Жириновский, выступая на панельной дискуссии на тему «Интеграционные процессы в меняющемся мире», сказал, что «проблема Карабаха останется у Азербайджана на долгие годы».

«Когда мы говорим Азербайджан и Армения, мы должны понять, что есть у них территория, где невозможно ничего решить. Я приветствую Азербайджан. Но проблема у них останется на долгие годы», - заявил Жириновский.

В интервью «Москва-Баку» он также поздравил Азербайджан с Днем независимости.

«За 26 лет государству удалось достичь очень многого. Азербайджан стал одной из самых успешно развивающихся экономик Кавказа, преемственному руководству страны удается поддерживать замечательные отношения как с северным соседом - Россией, так и южным – Турцией. Азербайджан по праву стал мощной державой, способной защитить себя и свои интересы, современной страной, которая хранит культуру и обычаи предков, но в то же время открыта к новому».