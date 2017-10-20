Акция протеста студентов в Ереване

Армянские студенты, выступающие против представленного Министерством обороны Армении законопроекта, предусматривающего отмену отсрочки от армии, 20 октября вновь организовали акцию протеста, передает Новости Армении.

В основном, это студенты Ереванского государственного университета (ЕГУ), которые считают данный шаг неправильным, поскольку после возвращения из армии лишь немногие продолжают учебу. Участники акции шествием направились к зданию Министерства образования и науки Армении и требуют встречи с главой ведомства.

Студентам предложили встретиться с одним из сотрудников министерства с участием представителей прессы.

Акция продолжается.