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Россия запретила ввоз 33 тонн томатов из Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан запрещен ввоз из Азербайджана более 33 тонн томатов, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, основанием для задержания продукции послужила неполная информация в фитосанитарном сертификате.

«Владелец груза нарушил Федеральный закон «О карантине растений», за что был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вся ввозимая продукция была возвращена обратно в страну-экспортер», – сообщили в Управлении.

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