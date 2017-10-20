Россия запретила ввоз 33 тонн томатов из Азербайджана

Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан запрещен ввоз из Азербайджана более 33 тонн томатов, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, основанием для задержания продукции послужила неполная информация в фитосанитарном сертификате.
«Владелец груза нарушил Федеральный закон «О карантине растений», за что был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Вся ввозимая продукция была возвращена обратно в страну-экспортер», – сообщили в Управлении.