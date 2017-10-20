Стрельба в бразильской школе: есть убитые и раненые

Подросток начал стрельбу в школе в бразильском городе Гояния. Погибли, по меньшей мере, два ребенка, передает новостной портал Infobae.
Семь школьников получили ранения.
По данным местных СМИ, стрельбу открыл 13-летний школьник из оружия своих родителей, работающих в военной полиции.
На место происшествия прибыли стражи порядка, школьника задержали.
По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, подросток "страдал от издевательств" других детей. Точная причина поступка школьника не называется.