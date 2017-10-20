Подписаться на уведомления
 

Высокопоставленных китайских чиновников обвинили в попытке переворота

 

Глава китайского государственного Комитета по контролю над ценными бумагами Лю Шиюй заявил, что шестеро бывших высокопоставленных чиновников планировали сместить лидера Коммунистической партии Си Цзиньпина, сообщает Русская служба ВВС.

Чиновники, имена которых назвал Лю, были арестованы в рамках запущенной Си Цзиньпином масштабной антикоррупционной кампании.

В частности, он назвал имя бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, приговоренного к пожизненному заключению в 2015 году.

Также среди названных Лю чиновников оказался бывший руководитель партийной организации промышленного центра Чунцин Бо Силай, приговоренный к пожизненному сроку в 2013 году, и бывший член Политбюро Сунь Чжэнцай, задержанный в июле этого года и лишившийся всех партийных постов.

Перечисленные главой комитета чиновники "были невероятно жадными и коррумпированными, они планировали захватить контроль над партией и над государственной властью", - заявил Лю Шиюй в четверг, выступая на заседании комитета в рамках XIX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.

Также Лю назвал имена Лин Цзихуа, арестованного в 2015 году, умершего в том же году генерала армии Сюя Цайхоу, и генерал-полковника Го Босюна, приговоренного к пожизненному заключению в прошлом году по обвинению во взяточничестве.

738 просмотров


Старости
Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова
Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
21 Окт 19° / 13°
22 Окт 21° / 14°
23 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Гиги Церетели избран президентом ПА ОБСЕ
Биткоин ставит новый рекорд
Порошенко поссорился с Аваковым украинские источники
Высокопоставленных китайских чиновников обвинили в попытке переворота
Стрельба в бразильской школе: есть убитые и раненые
Россия запретила ввоз 33 тонн томатов из Азербайджана
Создано универсальное средство от рака
Европейский банк выделил полмиллиарда на азербайджанскую трубу
В Сочи сожгли флаг Израиля
Акция протеста студентов в Ереване
Миллионы компьютеров впервые оказались под угрозой взлома
Жириновский: «Азербайджан должен войти в состав России»
Закир Гасанов проверил боеготовность зенитно-ракетных систем фото
Араб попался на незаконной охоте в Азербайджане
В Польше мужчина с ножом устроил резню видео
Совет при президенте Госкомитету не указ приемная haqqin.az
Взрыв в мечети в Афганистане
Посол Азербайджана навестил раненого Човдарова
Сербия в день визита Шойгу проводит военные учения
Эрдоган: "США не поддерживают нас в борьбе с терроризмом"
В Азербайджане построят фармацевтический завод
Министров в Молдове будут назначать в обход президента
Саудовский проповедник счел женщин виновными в насилии над ними
Центробанк о курсе маната
Азербайджанцев приговорили за убийство на Софийской овощебазе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться