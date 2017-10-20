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Биткоин ставит новый рекорд

 

Курс самой распространённой в мире криптовалюты биткоин превысил шесть тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют данные биржи Bitfinex.

Её курс после достижения шесть тысяч временно упал ниже этой отметки, однако затем вернул показатель.

По данным торгов на бирже, эта криптовалюта за сессию прибавила сразу около 270 долларов, что составило рост порядка 4,7%.

Ранее сообщалось, что в этом месяце у биткоина может появиться ответвление — криптовалюта Bitcoin Gold (BTG). Для этого цепь биткоина в блокчейне будет разделена на две части.

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