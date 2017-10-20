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Пхеньян рассказал об игре Трампа в «ядерный футбол»

 

Представитель департамента Северной Америки МИД Северной Кореи Нам Хек Зен заявил, что президент США Дональд Трамп играет в «ядерный футбол». Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости.

«Трамп имеет в своем распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир», — сказал северокорейский дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению. По его словам, «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР».

«Хочу подчеркнуть, что если страна вступает в многосторонний договор или не вступает в него, это ее суверенное дело, — добавил Нам Хек Зен. — Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний пока не вступил в силу, но некоторые критикуют те государства, которые провели сотни ядерных испытаний, и многие, очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное проявление двойных стандартов».

Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове.

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