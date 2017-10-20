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Король Филипп VI: "Каталония останется частью Испании"

 

Каталония является важной частью Испании и останется ею и в будущем. Об этом король Филипп VI заявил в ходе церемонии награждения в пятницу лауреатов премии принцессы Астурийской, сообщает Television Espanola.

"Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения одной части от национальной территории", - отметил монарх, чье выступление в городе Овьедо (автономная область Астурия) транслировала телекомпания. Он добавил, что Каталония "является и будет оставаться важной частью Испании XXI века".

Король выразил уверенность в том, что Мадрид урегулирует проблему с помощью "своих законных демократических институтов, соблюдая конституцию и уважая ценности и принципы парламентской демократии". "Мы переживали и делились успехами и неудачами, победами и поражениями, которые нас объединяли в радостях и страданиях", - отметил монарх. По его словам, ни один проект "не может быть создан на основе разрушения демократического сосуществования".

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