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Экс-форвард сборной Италии угодил в тюрьму

 

Суд Палермо приговорил бывшего нападающего сборной Италии Фабрицио Микколи к трём годам и шести месяцам тюрьмы, пишет La Gazzetta dello Sport.

Экс-футболист "Ювентуса", "Палермо" и ряда других клубов осужден за то, что в 2010 году обращался к мафиози Мауро Лауричелле, чтобы тот помог ему вернуть долг в размере € 12 тысяч.

По данным следствия, Лауричелле использовал жестокие методы, чтобы выбить из должника Микколи деньги. В 2016 году он был приговорён к одному году условно.

38-летний Микколи, завершивший карьеру в конце 2015 года, считает себя невиновным и подал апелляцию на решение суда. Он утверждает, что не знал о принадлежности Лауричелле к мафии.

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