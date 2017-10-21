Турецкая газета Sabah удалила со своего сайта заметку, в которой были высмеяны болельщики футбольного клуба «Карабах».
Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. Многие любители футбола в нашей стране были возмущены тем, что популярное издание братской страны позволяет себе издевки в адрес азербайджанцев.
Турецкому изданию ответили глава пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов и исполнительный директор клуба Эмрах Челикель. Спустя некоторое время статья была удалена с сайта.
* * * 00:25
Турецкая газета Sabah поиздевалась над болельщиками «Карабаха», которые на матче Лиги чемпионов с «Атлетико» составили так называемую хореографию, сложив из семи букв слово QARABAĞ.
«Впервые в своей истории играющая в Лиге чемпионов азербайджанская команда «Карабах» свое первое очко набрала в матче против мадридского «Атлетико», - пишет автор Sabah Мевлют Тезел. – В игре, которая завершилась со счетом 0:0, самым интересным изображением была хореография болельщиков «Карабаха». На бумагах формата A4 они написали «Карабах» и положили эти листы в прозрачные файлы.
Эту хореографию можно назвать самой бедной, самой мятой и самой комичной в истории футбола. Пусть так. Постепенно и они научатся футбольной культуре».
А началось все с того, что популярные зарубежные футбольные страницы в соцсетях стали «троллить» «Карабах» по этому поводу, сравнивая творение азербайджанских болельщиков с хореографиями фанатов крупнейших европейских клубов, подготовленные в разное время к играм Лиги чемпионов.
«Подколки» от западноевропейских и российских СМИ в Азербайджане восприняли весьма сдержанно, а вот язвительная публикация в проправительственной газете братской страны всколыхнула соцсети.
Отреагировала и пресс-служба футбольного клуба «Карабах».
«В прессе братской страны оскорбили хореографию, подготовленную несколькими нашими соотечественниками на матче «Карабах» - «Атлетико», - написал на своей странице глава пресс-службы Нурлан Ибрагимов. – Удивился ли я? Ни в коем случае. Расстроился ли? Опять-таки нет.
Почему? Они называют свое варварство футболом, а свои мелкие футбольные успехи «втюхивают» нам как триумф… Мы это принимаем, в этом наша «бедность».
Они не борются за большие победы. Свое мерзкое, вонючее и не имеющее никакого отношения к футболу соперничество они называют дерби. Мы это принимаем, в этом наша «мятость».
Мы свои ценности, свои успехи воспринимаем ниже, чем победы трех ведущих турецких клубов. Мы спорим и ругаемся из-за них, закрываем кафе из-за игр между ними. В этом наша «комичность».
Естественно, Турция – наш единственный друг, вечный брат, но…
Тот, чье творчество не стоит и одной буквы нашей хореографии, назвал нас «бедными», «мятыми» и «комичными». И в этом виноваты мы сами.
…Я кланяюсь перед большими сердцами тех людей, которые сделали эту хореографию».