Турецкая газета Sabah удалила со своего сайта заметку, в которой были высмеяны болельщики футбольного клуба «Карабах».

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. Многие любители футбола в нашей стране были возмущены тем, что популярное издание братской страны позволяет себе издевки в адрес азербайджанцев.

Турецкому изданию ответили глава пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов и исполнительный директор клуба Эмрах Челикель. Спустя некоторое время статья была удалена с сайта.

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Турецкая газета Sabah поиздевалась над болельщиками «Карабаха», которые на матче Лиги чемпионов с «Атлетико» составили так называемую хореографию, сложив из семи букв слово QARABAĞ.

«Впервые в своей истории играющая в Лиге чемпионов азербайджанская команда «Карабах» свое первое очко набрала в матче против мадридского «Атлетико», - пишет автор Sabah Мевлют Тезел. – В игре, которая завершилась со счетом 0:0, самым интересным изображением была хореография болельщиков «Карабаха». На бумагах формата A4 они написали «Карабах» и положили эти листы в прозрачные файлы.

Эту хореографию можно назвать самой бедной, самой мятой и самой комичной в истории футбола. Пусть так. Постепенно и они научатся футбольной культуре».

А началось все с того, что популярные зарубежные футбольные страницы в соцсетях стали «троллить» «Карабах» по этому поводу, сравнивая творение азербайджанских болельщиков с хореографиями фанатов крупнейших европейских клубов, подготовленные в разное время к играм Лиги чемпионов.

«Подколки» от западноевропейских и российских СМИ в Азербайджане восприняли весьма сдержанно, а вот язвительная публикация в проправительственной газете братской страны всколыхнула соцсети.

Отреагировала и пресс-служба футбольного клуба «Карабах».

«В прессе братской страны оскорбили хореографию, подготовленную несколькими нашими соотечественниками на матче «Карабах» - «Атлетико», - написал на своей странице глава пресс-службы Нурлан Ибрагимов. – Удивился ли я? Ни в коем случае. Расстроился ли? Опять-таки нет.

Почему? Они называют свое варварство футболом, а свои мелкие футбольные успехи «втюхивают» нам как триумф… Мы это принимаем, в этом наша «бедность».

Они не борются за большие победы. Свое мерзкое, вонючее и не имеющее никакого отношения к футболу соперничество они называют дерби. Мы это принимаем, в этом наша «мятость».

Мы свои ценности, свои успехи воспринимаем ниже, чем победы трех ведущих турецких клубов. Мы спорим и ругаемся из-за них, закрываем кафе из-за игр между ними. В этом наша «комичность».

Естественно, Турция – наш единственный друг, вечный брат, но…

Тот, чье творчество не стоит и одной буквы нашей хореографии, назвал нас «бедными», «мятыми» и «комичными». И в этом виноваты мы сами.

…Я кланяюсь перед большими сердцами тех людей, которые сделали эту хореографию».