Столица Афганистана под ракетным обстрелом

Взрыв прогремел в одном из районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Как передает РИА Новости, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Это - один из богатых районов города, в котором расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольства США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.