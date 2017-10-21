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Столица Афганистана под ракетным обстрелом

 

Взрыв прогремел в одном из районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Как передает РИА Новости, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Это - один из богатых районов города, в котором  расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольства США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.

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