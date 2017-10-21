Бои в Египте: десятки погибших

В результате боестолкновения с террористами в районе эль-Вахат под Каиром погибли 58 сотрудников МВД Египта.

Накануне полиция страны провела операцию по обезврежению экстремистской ячейки, скрывавшейся в пустыне. Ее боевики причастны к совершению многих терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. Так, ими были обстреляны правительственные силовики из оружия типа РПГ.

Погибшие — сотрудники спецназа МВД и Управления национальной безопасности страны. Два броневика силовиков были уничтожены, находившиеся в них спецназовцы погибли. В район боестолкновения направлены значительные подкрепления, в том числе авиация.