Серьезных боев между пешмерга и правительственными войсками на севере Киркука не случилось, а сообщения об "ожесточенных столкновениях" в районе Алтун-Купри оказались сильно преувеличенными - город был занят за три часа.

Провинция полностью перешла под контроль Багдада, а войска и ополчение Хашд аль-Шааби вышли к границам курдской автономии.

Здесь же они и остановились, поскольку премьер Абади отдал такой приказ.

Специально для шиитов из Хашд аль Шааби - в готовности которых подчиняться приказам иракского правительства у Багдада существуют серьезные сомнения - аятолла Али аль-Систани, один из наиболее влиятельных духовных лидеров местных шиитов, 20 октября сделал заявление, в котором высказался о недопустимости причинения вреда мирному курдскому населению.

Как сообщает Reuters, израильский лидер Биньямин Нетаниягу тем временем заявил, что пытается мобилизовать международную поддержку курдам и постарается уговорить американцев, европейцев и Россию поддержать независимость Иракского Курдистана и остановить наступление иракской армии.

Путин уже ответил на это согласием, насчет реакции Вашингтона, Берлина и Парижа пока достоверной информации нет.

Хорошо информированный источник в Тель-Авиве сообщает, что Нетаньяху просил Путина, Меркель и представителей Франции помочь курдам с оружием и поддержать Эрбиль экономически, поскольку, сам Израиль этого сделать, по очевидным причинам, не может.