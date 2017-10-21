За коррупцию и нарушение партийной дисциплины за пять лет в Китае были осуждены 43 члена и кандидата в члены ЦК Коммунистической партии Китая и девять сотрудников аппарата Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя руководителя названной комиссии Ян Сяоду.

Он проинформировал, что всего к ответственности, включая уголовную, были привлечены за пять лет 440 руководящих работников провинциального уровня, более 8,9 тыс. - руководящего состава уровня управлений и 63 тысячи руководящих работников уездного звена.

Всего в стране было проведено 1,25 млн проверок и расследований в отношении кадровых работников Китая.

Борьба против нарушений дисциплины, коррупции, за чистоту партийных рядов была начата в Китае по инициативе генсека ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина.

Выступая в среду с докладом на открытии 19-го съезда КПК, он заявил: "Необходимо добиться окончательной победы над разложением в партии. Проявления коррупции являются самой большой болью для народа, разложение – самая большая опасность для нашей партии".