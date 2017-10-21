Очертания предвыборной кампании Ксении Собчак, 18 октября заявившей о том, что она намерена баллотироваться на президентский пост в России, приобретают все более четкий характер. Очевидно, ею получено предварительное согласие властей на выдвижение. Не исключено, что там об этом потом пожалеют.

Появилась информация, что экономическую программу для Собчак напишет известный экономист и последовательный критик режима Путина Владислав Иноземцев. Консультировать кампанию будет политолог Виталий Шкляров, имеющий опыт работы в кампаниях Меркель и Обамы, а штаб может возглавить политтехнолог Алексей Ситников, продвигавший в свое время Юлию Тимошенко.

Кроме того, свои структуры Собчак может предоставить партия экс-премьер-министра РФ Михаила Касьянова ПАРНАС, а информационную структуру позаимствуют у оппозиционера Дмитрия Гудкова. Российские СМИ уверяют, что эти данные им подтверждают самые разные источники.

А это значит, что российская звезда гламура и популярная телеведущая, дочь покойного мэра Ленинграда, который вывел Путина в большую политику, берется за дело очень серьезно. Сама Ксения Собчак еще в сентябре, когда появились первые слухи о том, что Путину будет противостоять женщина, отвергла свое участие, а сейчас говорит, что сообщила президенту о своем намерении, тот ее не отговаривал, но якобы остался недоволен.

Знатоки же кремлевской ситуации уверяют, что тут имеет место операция, задуманная Сергеем Кириенко, первым заместителем главы президентской администрации. Именно на нем лежит задача обеспечения президентской кампании Владимира Путина.

Безусловно, никто не сомневается в том, что тот легко победит и с большим отрывом, но нужно, чтобы весь процесс носил не слишком уж демонстративно ритуальный характер. Поскольку принято решение не пускать на выборы Алексея Навального, для чего ему обеспечили судимость, Собчак призвана сыграть роль удобного либерального оппонента. Такой ход позволяет и видимость демократии соблюсти, и лишний раз раздражение в отношении гламурно-либеральной оппозиции вызвать.

В российской оппозиции резко отрицательно отнеслись к идее Ксении Собчак поучаствовать в этой игре. Сам Алексей Навальный призвал ее не превращаться в карикатурного либерального кандидата. Между тем намечающаяся игра может пойти совсем не по тому руслу, по которому хотят ее направить кремлевские технологи.

Нет, победе Путина ничего не грозит. Но Ксения Собчак может неожиданно оказаться совсем не выгодным фоном для российского президента.

Ксения хорошо образована, весьма умна и отлично умеет работать с массовой аудиторией. Она уже сейчас говорит, что намерена стать кандидатом для тех, кто против всех. Когда пойдет кампания, логика противостояния всем и всему, то есть проявлениям 17-летнего правления последнего президента, будет подталкивать ее позицию в сторону большей радикализации. И в ее лице российские избиратели могут увидеть суррогатный образец того, каким мог бы выглядеть настоящий кандидат на настоящих выборах.

Кроме того, в ее пользу сильно играет внешность и молодость. Да, кремлевские технологи, очевидно, надеются, что за ее счет удастся добиться большей явки молодежи, которая в противном случае выборы вообще проигнорирует, но и глубокую несовременность нынешней власти она тоже явно выпятит.

О том, что самому Путину нечего предложить нового, говорит его выступление на Валдайском клубе, заседания которого только что прошли в Сочи. Обещанные очень важные заявления президента обернулись повторением много раз уже озвученных тезисов.

Новый срок Путина будет продолжением его старой политики, по крайней мере, он будет стараться ее продолжить. Ксения Собчак, несмотря на свою молодость, тоже уже давний персонаж на российской публичной арене, но в новом политическом качестве будет все-таки настоящей новостью.

Так что остроумный ход по ее выдвижению может обернуться для Кремля лишними проблемами, которых там так старательно пытаются избежать. Впрочем, кампанию Собчак еще могут остановить на стадии сбора подписей. Это сложная и затратная задача: нужно набрать не менее 300 тысяч подписей граждан в поддержку самовыдвиженца, причем не более 7,5 тысяч в одном регионе. Стоит забраковать какую-то их часть, и неприятный кандидат лишится права участвовать в кампании.