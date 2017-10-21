В Грузии выбирают органы местного самоуправления

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Как сообщает РИА Новости, граждане страны выберут 64 мэров городов и районов и депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). Всего в стране открыто более 3,3 тысячи избирательных участков. Регистрацию для участия в этих выборах прошли 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа.

В 64 муниципальных законодательных органа будут избраны более 2 тысяч депутатов. Право проголосовать на выборах имеют более 3,4 миллиона человек. Избиратели на участках получат сразу по три бюллетеня: для выборов мэра, а также для выборов депутатов в сакребуло по партийным спискам и от одномандатных округов.

Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших — порога явки нет. Первые данные будут обнародованы в ночь на предстоящее воскресенье. Второй тур выборов мэров городов может состояться лишь в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.