Из Баку в Турцию пойдут туристические поезда

По железнодорожному маршруту Баку - Тбилиси - Карс (БТК) предполагается запустить специальные комфортабельные туристические поезда, сообщил haqqin.az заместитель главы Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.

Ранее министр культуры и туризма Абульфас Гараев также сказал журналистам, что рассматриваются возможности использования железной дороги Баку – Тбилиси - Карс в туристических целях.

М.Агакеримов уточнил, что до запуска турпоездов необходимо выяснить отношение к такому путешествию туристов и определить примерное число желающих отправится в него.

«Два-три года по этому маршруту можно отправлять не целый состав, а 2-3 туристических вагона. Ну а если железнодорожные туры по этому маршруту станут популярны, то можно будет наладить и регулярные рейсы специальных туристических поездов. Путешествие на поезде – отличный вид туризма, и для этого в Азербайджане есть достаточный потенциал. К железнодорожному туру можно привлечь и иранских туристов», - строит планы один из руководителей Ассоциации туризма страны.

Специалист по туризму отмечает, что для задействования БТК в туристической сфере необходимо трёхстороннее соглашение между туристическими и железнодорожными ведомствами Азербайджана, Грузии и Турции.

Между тем путешествия на поездах являются одними из самых востребованных в мире. Такие туры предоставляют возможности для комфортного передвижения, полноценного отдыха и ознакомления с достопримечательностями многих стран и городов, поскольку турпоезда делают остановки каждый раз в новом месте. Обычно туры в железнодорожные круизы работают по системе «все включено». Кроме экскурсий, по ходу поездки организуются пикники и разнообразные развлечения.