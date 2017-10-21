Азербайджанец оценил жизнь своего земляка в 1800 долларов

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в уголовном деле против уроженца Азербайджана и двоих жителей Башкирии. Как сообщают российские СМИ, уголовное дело направлено в Верховный суд страны.

Сообщается, что в январе 2014 года уроженец Азербайджана решил организовать убийство своего соотечественника. Житель Башкирии согласился стать соучастником преступления и выполнить заказ на убийство примерно за 1800 долларов США.

Перед убийством исполнитель вместе со своим знакомым, также жителем Башкирии, вымогал у убитого деньги, которые тот задолжал заказчику.

Все трое подсудимых теперь обвиняются, соответственно меры их участия в преступлении, в организации и убийстве по найму, незаконном приобретении огнестрельного оружия и в вымогательстве. Дата судебного заседания по делу еще не названа.