Несмотря на возмущение горожан, многочисленные гневные публикации в СМИ забой скота в Баку в непредусмотренных для этого местах – на улицах и обочинах дорог при полной антисанитарии и на глазах у всех все еще продолжается. И это не единственная проблема мясной торговли в столице - мясные лавки нередко располагаются вблизи школ и детских садов.

Малолетние дети и подростки изо дня в день вынужденно наблюдают, как льется кровь и животных и как разделывают их туши. Не говоря уже о том, что кровавые лужи, ошметки кожи и раздробленные кости животных на тротуарах и дорогах представляют собой рассадник инфекций, картина убийства животных крайне негативно сказывается на психике детей.

Вот одно из писем в haqqin.az.

«У дороги, которая ведет к школе и детскому саду, расположена скотобойня. Каждый день здесь режут животных, и потом головы и шкуры забитого скота часами валяются посреди улицы», - рассказывают жители поселка Зых.

И действительно, рядом со школой №65 и детским садом находятся две скотобойни. Одна из них – напротив автомойки. После разделывания туши внутренности животного промывают прямо в этой автомойке, голова же ждет своих покупателей у входа в магазин. Место забоя превратилось в пристанище бездомных животных, собаки стаями ходят вокруг бойни-магазина.

В Хатаинском районе в двух шагах от школы №194 функционирует мясная лавка. Проживающая возле школы Садагет Самедова жалуется, что ее сын стал свидетелем того, как корове отрезали голову. Вся эта картина так на него подействовала, что теперь мальчик не может есть мясо.

Недалеко от школы №177 такая же картина.

Где же выход из жуткой ситуации? Согласно Госпрограмме по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы, для производства качественной мясной продукции в регионах страны должны были быть созданы пункты заготовки мяса. Однако создать частные специализированные скотобойни не удалось, так как предприниматели не захотели вкладывать в эту сферу свои средства.

Сейчас лишь в Хазарском и Бинагадинском районах Баку, а также на Апшероне созданы специальные пункты заготовки мяса, но спрос населения они удовлетворить не в состоянии.

По словам психолога Вафы Мамедовой, сцена забоя скота, страдания и хрип животного приводят со временем к психологическим травмам у несовершеннолетних, депрессиям, у них может появиться агрессия к окружающим, а иногда и равнодушие к самому жесткому зрелищу.

Отметим, что по решению Исполнительной власти города Баку в столице запрещено резать скот в общественных местах. Запрет одобрен Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, Госветслужбой при Министерстве сельского хозяйства. Но этого недостаточно, пора принимать серьезные меры.