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Трамп не раскроет документы об убийстве Кеннеди

 

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, заблокирует публикацию нескольких тысяч секретных документов, которые связаны с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа и других чиновников.

Сообщается, что через неделю Национальный архив США планирует рассекретить около 3,1 тыс. документов, касающихся этого убийства.

По данным издания, чиновники еще не определили, какую конкретно часть информации могут оставить засекреченной по указу Трампа.

Также они заявили, что некоторые из документов могут быть обнародованы лишь частично.

Как сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс, документы необходимо «тщательно проверить, чтобы гарантировать отсутствие ущерба для национальной безопасности в случае их обнародования».

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