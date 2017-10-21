Список тех, кто войдет в управляющее страной Политбюро ЦК КПК, как правило становится известен за три-четыре месяца до очередного съезда компартии Китая. Но не в этот раз. Предстоящие кадровые решения до сих пор остаются главной интригой проходящего в Пекине форума правящей партии.

О некоторых нюансах кадровой политики в высших эшелонах компартии Китая уже говорилось в предыдущей статье «китайского цикла» haqqin.az. Но вопрос этот столь значимый и для КНР, и, по большому счету, для остального мира, что требует более детального разбора.

Собственно, основных принципов, которых придерживаются в высших эшелонах КПК, всего два. Исполнилось 68 лет – ты обязан покинуть Политбюро (ПБ) или его внутренний круг – Постоянный комитет (ПКПБ), святая святых и сосредоточие власти компартии, в который входит всего семь человек. Как говорят в Пекине, «шестьдесят семь — проходит, шестьдесят восемь — уходит».

В нынешнем году под это правило попадает почти половина ПБ – 11 из 25-ти и пять из семи членов ПКПБ – то есть все, кроме самого Си Цзиньпина и премьер-министра страны Ли Кэцяна.

Второй принцип, который был введен при «отце китайских реформ» Дэн Сяопине, заключается в том, что генеральный секретарь и премьер вступают в должность на съезде, год проведения которого оканчивается на двойку (1992, 2002, 2012, 2022). А в ходе съездов, проходящих в годы, оканчивающиеся на семерку (1997, 2007, 2017, 2027), подводятся промежуточные итоги деятельности и в состав ПКПБ избираются преемники генерального секретаря и премьер-министра, которым обычно около 50-ти, тогда как их старшим товарищам по высшему органу власти – 60-65. Такая вот политическая нумерология.

До недавнего времени ожидалось, что этими преемниками станут глава партийного комитета Чуньцина Сунь Чжэнцай, протеже бывшего генерального секретаря Ху Цзиньтао, и лидер партийной организации провинции Гуаньдун Ху Чуньхуа. Который хоть и обязан своей карьерой экс-главе Китая, председателю Ху, хоть и является в глазах партии членом «Туаньпай» — неформальной фракции китайского комсомола, но в действительности – давно уже один из самых активных сторонников председателя Си.

Но в июле нынешнего года Сунь Чжэнцай попался на коррупции, был снят со своего поста и арестован. Для партийной массы это событие стало шоком, который, правда был несколько смягчен тем, что последние годы стали периодом настоящего «звездопада» политиков, еще несколько лет назад относившихся к категории неприкасаемых. По обвинению в коррупции в тюрьму отправлялись супертяжеловесы китайской элиты - заместители Си Цзиньпина в Центральном военном совете, органе, контролирующем армии, Сюй Цайхоу и Го Босюн, видный партийный деятель Чжоу Юнкан. И даже глава парткома Чунцина (крупнейший по площади город центрального подчинения в КНР) Бо Силай, бывший основным конкурентом председателя Си в борьбе за пост руководителя страны.

И если Ху Чуньхуа теперь рассматривается как преемник Си, то вторую кандидатуру, того, кто должен занят в 2022 году пост премьера – еще предстоит найти. Хотя, наблюдатели сходятся во мнении, что им может стать Чэнь Миньер, нынешний партийный секретарь Чунцина. Но вопрос заключается в том, будут ли они объявлены преемниками председателя Си на нынешнем съезде. Будет ли вообще на нынешнем форуме поставлен вопрос о преемниках или же данную тему будет рассматривать через пять лет уже XXсъезд КПК?

Си Цзиньпини его окружение находятся сейчас в достаточно непростой ситуации – с одной стороны, давит партийная традиция, отойти от которой означает вызвать в свой адрес обвинения в стремлении к авторитарной власти и отходу от принципа коллективного руководства. С другой стороны – грандиозные цели, которые поставил председатель Си в предложенной им стратегии развития КНР до 2050 года, задачи строительства нового этапа социализма с китайской спецификой – требуют укрепления вертикали власти и не оставляют места и времени для внутрипартийных дискуссий, диктуют необходимость монолитности ядра руководства КПК – и Политбюро, и его Постоянного комитета.

Выход из этой ситуации требует высшего политического мастерства, буквально – искусства пройти между Сциллой и Харибдой – традицией и необходимостью. У рядовых партийцев, у основной массы населения страны, в армии и правоохранительных органах авторитет Си Цзиньпина сейчас заоблачно высок – и вполне обоснованно. Что чревато соблазном наплевать на условность традиции, слегка подкорректировать два основных принципа ротации руководства, о которых было сказано выше. То есть - выбрать авторитарный метод управления страной и партией хотя бы на ближайшие пять лет, а том, в зависимости от развития ситуации – и еще немного продлить свое пребывание на высших постах.

Но и сам председатель Си, и его окружение прекрасно понимают, что, во-первых, самое простое решение – не всегда самое правильное. А, во-вторых, тактический выигрыш, навязывание партии изменения основных принципов – пусть и при всеобщем одобрении в данный момент – на перспективу может обернуться огромными издержками как для КПК, так и для всего государства в целом.

Возможно, это по нынешним временам для русскоязычного читателя и звучит непривычно, да что там – невероятно, но руководство Китая – действительно искренние патриоты своей страны, к тому же – мыслящие не годами, а десятилетиями. И им совершенно претит мысль закладывать политические мины под будущее своего государства и своих граждан.

Своего рода индикатором того, какой выход из ситуации выберет председатель Си и его команда, является вставшая перед нынешним руководством партии вопрос, который я для краткости называю «дилеммой Ван Цишаня». Одному из ближайших соратников председателя Си, главе Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД, главный антикоррупционный орган КПК), «китайскому Дзержинскому» с безупречной репутацией и огромным авторитетом – хотя у некоторых местных чиновников от упоминания его имени начинается нервный тик – в нынешнем, 2017 году исполнилось 69.

Найти такому человеку, взвалившему на себя титанической сложности задачу чистки партии, армии и органов управления от коррупционеров, к тому же обладающему уникальными организаторскими способностями и фантастической работоспособностью, равноценную замену – куда как непросто. За 100%-ую достоверность не поручусь, но, как говорили мои китайские друзья, председатель Си о Ван Цишане как-то отозвался следующим образом: «Один этот человек выполняет работу целого министерства». Но согласно все той же традиции КПК на нынешнем съезде он должен подать в отставку.

Естественно, и в партийной среде, и среди экспертов тут же пошли разговоры о том, что Си Цзиньпин в данном случае может пренебречь возрастными ограничениями и продавит решение о том, чтобы Ван Цишань остался на своем посту. Тем более, что ряд высокопоставленных партийных чиновников время от времени в полуофициальной Global Times при обсуждении данного вопроса – естественно, не называя имени – делали весьма многозначительные оговорки. Дескать, «ограничения по возрасту — обычай, а не правило» и «с учетом развития современной медицины важны навыки человека, а не его возраст».

То есть - классическое, в незамутненном виде, противоречие между партийной традицией и политической необходимостью. Не сомневаюсь, что абсолютное большинство членов партии - предложи им Си оставить Ван Цишаня на его посту - проголосовали бы за такое решение. Труден первый шаг – сделав его, куда легче будет готовить другой – то же продление полномочий самого Си Цзиньпина свыше двух установленных сроков.

Но, судя по всему, руководство КНР решило найти иное решение «дилеммы Ван Цишаня». Скорее всего он все-таки подаст в отставку. Однако, под него будет создана должность «главного консультанта» по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдению чистоты партийных рядов. А Центральную комиссию по проверке дисциплины ожидает реформа, в ходе которой ряд ее полномочий перейдет к Совету национальной безопасности, авторитет которого председатель Си старается стремительно нарастить, а также к другим правоохранительным органам. Но вот курировать их будет все та же ЦКПД. Сложно – но безупречно с точки зрения сохранения баланса. И завораживающе красиво с точки зрения кардинального решения проблемы.

* * *

Ключевой вопрос любого партийного форума – вопрос о власти. Не важно, идет ли речь о конкретном лидере или какой-то группировке. XIX съезд компартии Китая не является исключением. Си Цзиньпин стремится укрепить свое положение – авторитет в массах все же не означает полной поддержки у партийной бюрократии – и, одновременно, сцементировать правящее ядро КПК. Проводя в высшие органы власти своих сторонников, что автоматически означает ослабление позицией его оппонентов. К примеру, того же премьер-министра страны Ли Кэцаня, кстати – неформального лидера уже упоминавшегося Туаньпай, наследия, доставшегося председателю Си от его предшественника, Ху Циньтао.

Эта «схватка бульдогов под ковром» составляет главную интригу XIX съезда. К счастью, ждать ее окончания осталось уже недолго. Очередной этап внутрипартийной борьбы - самой закрытой в Китае темы – завершится в ближайшие дни. И когда делегаты партийного форума на заключительном заседании будут петь «Интернационал», мы уже будем знать, как и в чью пользу эта интрига разрешилась.