Путин и Эрдоган довольны сотрудничеством по Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре положительно оценили реализацию соглашений по Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран «выразили удовлетворение» развитием российско-турецкого сотрудничества «по различным направлениям». Они отметили, что заключенные на встрече в Астане 28 сентября договоренности «успешно реализуются».

«Обсуждены перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября 2017 года. Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии». — отмечается в сообщении.

Также Путин и Эрдоган положительно оценили ход российско-турецкого сотрудничества в экономической сфере и договорились «продолжать личные контакты».