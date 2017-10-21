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Путин и Эрдоган довольны сотрудничеством по Сирии

 

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре положительно оценили реализацию соглашений по Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран «выразили удовлетворение» развитием российско-турецкого сотрудничества «по различным направлениям». Они отметили, что заключенные на встрече в Астане 28 сентября договоренности «успешно реализуются».

«Обсуждены перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября 2017 года. Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии». — отмечается в сообщении.

Также Путин и Эрдоган положительно оценили ход российско-турецкого сотрудничества в экономической сфере и договорились «продолжать личные контакты».

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