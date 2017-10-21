Иран пообещал не покупать ядерное оружие

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Об этом он сказал в ходе Московской конференции по нераспространению, передает РИА «Новости».

«Иран подтверждает, что никогда и ни при каких условиях не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. Это - постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках СВПД», — заявил Аракчи.

Чиновник отметил, что по истечении срока ограничений, предусмотренных в документе, Тегеран не будет разрабатывать ядерную бомбу.

По его словам, Иран, «как любая другая неядерная держава», станет «нормальным членом» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).