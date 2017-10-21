Подписаться на уведомления
 

Иран пообещал не покупать ядерное оружие

 

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Об этом он сказал в ходе Московской конференции по нераспространению, передает РИА «Новости».

«Иран подтверждает, что никогда и ни при каких условиях не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. Это - постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках СВПД», — заявил Аракчи.

Чиновник отметил, что по истечении срока ограничений, предусмотренных в  документе, Тегеран не будет разрабатывать ядерную бомбу.

По его словам, Иран, «как любая другая неядерная держава», станет «нормальным членом» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

680 просмотров


Старости
Курдистан сдается без боя
Курдистан сдается без боя в Израиле забили тревогу
Наша погода
Сегодня 19° / 13°
22 Окт 20° / 14°
23 Окт 18° / 11°
24 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

У границ Латвии замечены российские военные корабли
Польша приступит к сносу памятников советским воинам
Эрдоган: «США нельзя назвать цивилизованной страной»
В Азербайджане снова возникли проблемы с интернетом
За слова за рулем будете отвечать манатами новые штрафы от ГАИ
В Китае пресекли попытку госпереворота
Экс-футболист сборной Италии связался с мафией
Бюджет Азербайджана: между девальвацией и ценой на нефть наш комментарий
В Кении вертолет с журналистами упал в озеро
Арабы хотят покупать землю в Азербайджане как быть?
Закир Гасанов собрал генералов и поручил пресекать провокации армян Фото
Погибли двое армянских солдат
Haqqin.az написал, Министерство начало строить по следам наших выступлений
Мужчина устроил резню в Мюнхене
И парковками в Баку занимается исполнительная власть декоративные муниципалитеты
SalyanOil против закона и трудящихся приемная haqqin.az
ГАИ подтвердило: В Баку ездил автомобиль с флагом Армении
В НАТО признали неготовность дать отпор России
В Баку 50 тысяч бомжей, а приютов нет наши проблемы
Иран пообещал не покупать ядерное оружие
Тяжелое ДТП в Сабирабаде: есть раненые
Путин и Эрдоган довольны сотрудничеством по Сирии
Исполнилось 68, обязан покинуть Политбюро из цикла "Что там за Великой стеной"
Трамп не раскроет документы об убийстве Кеннеди
Забой скота в центре Баку продолжается дети отказываются от мяса
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться