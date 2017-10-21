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В Баку 50 тысяч бомжей, а приютов нет наши проблемы

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

По данным правозащитных организаций, в Баку насчитывается до 50 тысяч бездомных, так называемых, бомжей. С наступлением холодов эти азербайджанские граждане страдают более других и нередко именно их окоченевшие тела находят в подвалах и на мусорках.

Во многих странах практикуется государственная помощь бездомным - им помогают едой и одеждой, создают специальные ночлежки, обследуют и оказывают первую помощь посредством передвижных медицинских пунктов.

Определенные меры для облегчения жизни людей, по каким-то причинам лишенным крова предпринимает и Министерство труда и социальной защиты Азербайджана. Как правило, только зимой. Определенные службы ведомства открывает временные в Баку временные пункты, где бомжи могут обогреться, поесть, взять теплую одежду и даже пару ночей переночевать.

«Сейчас для решения проблемы бомжей Министерство труда и социальной защиты населения открывает временный приют в поселке Забрат Сабунчинского района, в котором бомжи могут находиться 6 месяцев. После истечения этого срока специалисты министерства будут расселять бездомных в дома престарелых или в другие приюты», - сообщило недавано госведомство. Весть об организации приюта для бездомных, несомненно, отрадная, ведь это ведомство неоднократно становилось объектом критики, поскольку на протяжении многих игнорировало требования общественности об обеспечении хотя бы минимальных условий для выживания этой категории граждан. 

Однако радость сердобольных представителей общественности, как выяснилось, была преждевременной. Как заявила haqqin.az сотрудник «Горячей линии» Улькер Дадашева, в Министерство труда и социальной защиты населения пока никакого приюта для бездомных не предусматривает.

Ну а как с медицинской помощью бездомным, ведь не говоря уже о том, что было бы крайне жестоко и недостойно цивилизованного государства отказывать им в лечении, такие люди в случае заболевания могут стать ходячим рассадником заразы?

К счастью, как заверил haqqin.az главврач Бакинской станции неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев, и он сам и его подчиненные, насколько возможно, всегда стараются оказать первую помощь бездомным и в случае необходимости доставить их в стационар.

«Мы передаем больных бомжей в больницы для излечения», - сказал Р.Нагиев.

Ну а дальше – подлечились и опять на улицу, в холод и грязь?

Как оказалось, главврач Скорой помощи тоже верит прессе и надеется, что Минтруда и соцзащиты скоро построит для бомжей специальные дома.

Некоторую ясность, прямо скажем, пугающую, внесла правозащитник Камаля Агазаде.

«Согласно действующему законодательству, в стране должны существовать ночлежки для бездомных. Но эти даже временные пристанища для обделенных жизнью людей так и не были созданы …» - поведала правозащитник.

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