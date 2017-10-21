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В НАТО признали неготовность дать отпор России

 

Североатлантический альянс (НАТО) не готов дать отпор России в случае ее нападения на позиции организации на восточном фланге. Об этом со ссылкой на секретный доклад альянса, предназначенный для внутреннего пользования, сообщает Der Spiegel.

В качестве причины такого положения вещей называется состояние логистических возможностей НАТО, которые не позволят своевременно отреагировать на потенциальную угрозу и совершить оперативную переброску войск. Отмечается, что логистическая система альянса последовательно атрофировалась с момента окончания холодной войны.

Так, например, силам НАТО не достает ныне прицепов и железнодорожных составов, способных транспортировать танки. Также в докладе содержится информация о недостаточном количестве мостов для провоза сверхтяжелых вооружений.

Представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась комментировать данную информацию, отметив лишь, что в настоящем ведутся переговоры по вопросу о модернизации управленческих структур альянса.

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