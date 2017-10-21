13 октября группа работников операционной компании SalyanOil, попавших под сокращение, обратилась с иском против компании в Насиминский районный суд.

Уже состоялось предварительное судебное заседание, на котором, по свидетельству руководителя Организации защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, должностные лица SalyanOil всячески оскорбляли нефтяников.

М.Гахраманлы подтвердила haqqin.az, что приказом от 31 августа 2017 года 15 нефтяников были уволены из компании.

«Из SalyanOil ежемесячно кого-то увольняют. На этот раз руководство ссылалось на договор «О распределении добытой нефти», что просто немыслимо. Нарушая все требования Трудового кодекса, руководство компании стало зато автором нового пункта этого законодательного акта», - горько иронизирует М.Гахраманлы.

Как выяснилось, причиной конфликта руководства и работников SalyanOil стала попытка уволить людей, достигших пенсионного возраста, сообщил haqqin.az председатель Республиканского комитета работников нефтяной и газовой промышленности Джахангир Алиев.

Еще более конкретно объяснил суть разногласий руководитель профсоюзной организации работников SalyanOil Аливерди Худиев

«В соответствии с коллективным договором, заключенным между работниками и компанией, при увольнении лицам, достигшим пенсионного возраста, должна быть выплачена компенсация или компания возьмет на работу одного из членов его семьи. Для этого работникам нужно было написать заявление на имя руководства компании. Но не все достигшие пенсионного возраста и подлежащие увольнению на это согласились, заявив, что хотят продолжить работать в компании. Считаю, они имеют на это право», -заявил Аливерди Худиев.

Оказывается, как пояснил профсоюзный деятель, большинство из них уже достигли возраста, дающего им право на оформление пенсии, но они еще не перешли порог трудоспособности, который, согласно действующему законодательству, составляет у нас 65 лет.

Однако в SalyanOil на такие мелочи решили не обращать внимания.

«Мы действуем на основании закона «О паевом разделе добычи». Это документ, который прошел международную ратификацию», - сказал haqqin.az юрист SalyanOil Хафиз Дуньямалыев.

По словам юриста, решения в компании принимает генеральный менеджер, причем исключительно в соответствии с международным опытом.

«Работодатель имеет право в одностороннем порядке прекратить или продолжить трудовые отношения с лицами, достигшими пенсионного возраста. Мы выполняем все требования коллективного договора и готовы предоставить таким работникам соответствующую компенсацию. Мы также готовы взять на работу их родственников», - заявил haqqin.az Х.Дуньямалыев.

Но правозащитник М.Гахраманлы не сомневается, что руководители профсоюзной организации компании SalyanOil обманывают рабочих.

«Соблюдение пенсионного порога является обязательным только для тех организаций, которые финансируются из государственного бюджета, и это не может являться предметом коллективного договора, потому что этот документ никак не может ограничить те или другие права рабочих. Я бы посетовала руководителям профсоюзной организации SalyanOil побольше читать юридическую литературу. Может, тогда они поймут, что может являться предметом коллективного договора, а что нет», - сказала председатель комитета защиты прав нефтяников.

По мнению М.Гахраманлы, руководство SalyanOil, нарушившее требование законодательства страны, должно быть привлечено к ответственности.