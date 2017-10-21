Мужчина устроил резню в Мюнхене

Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене. Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.
"Его мотивы неизвестны", - сообщили местные стражи порядка.
Неизвестный с ножом ранил нескольких человек в Мюнхене. Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция баварской столицы в Twitter.
"Его мотивы неизвестны", - сообщили местные стражи порядка.
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