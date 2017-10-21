В октябре этого года в Положение о местных исполнительных властях Азербайджана были внесены определенные изменения. В силу одного из них бакинцам, проживающим рядом с одной из городских платных парковок, посулили постоянные бесплатные места там.

В документе говорится, что в соответствии со статьей 53 закона «О дорожном движении» жильцы частных домов и многоквартирных зданий, где вблизи дорог организованы платные парковки, могут обращаться в местную исполнительную власть, чтобы получить специальный парковочный талон, обеспечивающий бесплатное место на парковке для их автомобилей. Данные обо всех таких талонах, выданных гражданами, будут переданы в Центральную информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Между тем заметим, что в большинстве стран мира организацией парковок на основании договоров, заключенных с муниципалитетами, занимаются частные компании. Муниципалитеты берут на себя обязательство предоставить компаниям парковочные места на территории, принадлежащей городу, а частные компании, в свою очередь, обязуются обеспечить поступления в городской бюджет доходов от платных парковочных мест. Почему же в Азербайджане вопросами предоставления мест на парковке занимаются органы исполнительной власти?

«Раньше сбором арендной платы за использование парковочных мест с частных компаний собирали муниципалитеты. Эти сборы, кстати, были одной из основных статьей доходов муниципалитетов», - рассказала haqqin.az заведующая сектором муниципалитета поселка Бакиханова Лятафат Садыхова. А сейчас, отметила Л.Садыхова, муниципалитеты лишены права сбора арендной платы с частных компаний за использование парковочных мест.

А глава муниципалитета поселка Говсаны Эльбрус Халилов посетовал, что ныне муниципалитеты вообще не имеют никакой земельной собственности.

Был период, отметил он, когда муниципалитетам выделили землю для индивидуального строительства, но все участки давно уже розданы гражданам, и сейчас органы местного самоуправления больше не имеют земельной собственности.

«Вот и все действующие парковки в городе размещены на государственных землях, и поэтому платят арендную плату органам исполнительной власти», - констатировал глава Говсанинского муниципалитета. По мнению ведущего специалиста Бузовнинского муниципалитета Джабраила Азизова, такое право должно быть передано местному самоуправлению.

Так же считает и руководитель общественного объединения «Пропаганда деятельности муниципалитетов» Вюгар Тофикли. «При исполнительной власти даже создан специальный орган, который занимается вопросами организации парковок и сбором арендной платы, тогда как располагаются они на территории подведомственной отдельным муниципалитетам, которые лишены теперь всех доходов», - подчеркнул он.

«Во всех странах мира вопросами парковок занимаются органы местного самоуправления. Только в Азербайджане они находятся в ведении органов исполнительной власти», - отметила и правозащитник Мирвари Гахраманлы.