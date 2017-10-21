8 октября в haqqin.az была опубликована статья «У экс-зэков в Азербайджане один путь – снова в тюрьму», где отмечалось, что бывшим заключенным после освобождения негде жить и работать.

И уже спустя две недели Министерство труда и социальной защиты сообщило, что, по заказу ведомства, в Гобустане начинается строительство Центра социальной адаптации для бывших заключенных.

Понятно, что решение о строительстве крайне необходимого пристанища для отбывших срок наказания было принято не сегодня, тем не менее редакция haqqin.az выражает свою благодарность руководству Минтруда и соцзащиты за столь скорую реакцию на поднятую нами проблему.