В субботу на Центральном командном пункте Вооруженных сил Азербайджана под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова было проведено служебное совещание, говорится в сообщении ведомства.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами и родами ВС, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также, через посредство видеосвязи, командиры и другие должностные лица прифронтовых воинских частей.

Генерал-полковник Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу всех категорий ВС по повышению боевой готовности и служебно-боевой деятельности личного состава, боеспособности войск, возможностей маневрирования воинских частей, в особенности подразделений, дислоцированных на линии фронта, а также немедленному и решительному пресечению провокаций противника.