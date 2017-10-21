В Кении вертолет с журналистами упал в озеро

Вскоре после взлета в озеро Накуру, что в центральной части Кении, упал вертолет, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Daily Nation.

На борту воздушного судна, предположительно, находились четверо человек, однако данные эти подтверждения пока не получили, пишет издание, сообщая, что в настоящий момент на месте крушения проводится спасательная операция.

По данным источников издания, вертолет отбыл в рейс со взлетно-посадочной площадки отеля Jarika Hotel и накануне аварии летел на низкой высоте.

Сообщается, что позднее вертолету предстояла доставка на некое мероприятие журналистов.