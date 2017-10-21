Глобальный продовольственный кризис вынуждает все больше стран, где недостаточно собственных земель сельхозназначения, заключать соглашения на покупку или аренду сельхозугодий за рубежом.

Индия и Китай для решения продовольственной проблемы даже приняли специальные программы скупки земли у соседей, а некоторые арабские государства страны устремили свои взоры на Азербайджан.

Федерация торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива даже высказалась за создание специального интернет-портала для изучения азербайджанского законодательства, а также за льгот при организации бизнеса, о чем в Баку на бизнес-форуме Азербайджана и Федерация торговых палат арабских стран сообщил генеральный секретарь организации Абдулрагим Гасан Наги.

«Мы заинтересованы в приобретении земель сельскохозяйственного назначения в Азербайджане. Надеюсь, ваша страна сможет выделить нам такие земли для выращивания агропродукции. Это может стимулировать у вас увеличение рабочих мест», - прямо сказал арабский коммерсант.

Однако азербайджанские эксперты считают, что не стоит радоваться повышенному интересу арабских инвесторов к нашим землям. Сегодня многие крупные зарубежные производители сельхозпродукции, осознавая угрозу продовольственной безопасности в своих странах, предпринимают чрезвычайно активную экспансию земли за рубежом. Эта мировая тенденция требует особой осторожности и повышенного контроля за подобными инвесторами со стороны правительств государств, имеющих свободные земли.

Глава пресс-службы Минсельхоза Азербайджана Муртузали Гаджиев в беседе с haqqin.az отметил, что в Азербайджане земли находятся в собственности частных лиц, муниципалитетов и государства и только эти субъекты могут определить судьбу этих территорий.

«Учитывая, что в соответствии с нашим законодательством продажа земель сельхозназначения запрещена, собственники могут только сдавать их в аренду. Так что, в принципе, нет ничего плохого, если арабы будут инвестировать в наше сельское хозяйство», - считает он.

Но вот эксперт-экономист Вюгар Байрамов не приветствует передачу земель арабам.

«Мы, конечно, нуждаемся в инвестициях, но не за счет нашей продовольственной безопасности. Арабы приобретают земли в тех странах, где она дешевая. Для сравнения: в Аргентине 1 гектар стоит 4400-7800 долларов, во Франции в среднем 5100, в Испании 14 500, в Бельгии 26 000, на востоке США 13 200-32 000 долларов. Так что если речь идет об инвестициях, то было бы правильно сдавать земли в краткосрочную аренду. Некоторые арабские страны, богатые нефтью, но нуждающиеся в продовольствии, активно пытаются покупать земли за рубежом.

Саудовская Аравия заявила даже о своём намерении вкладываться в проекты по выращиванию домашнего скота за границей. К подобным предложениям нужно относиться избирательно и не гнаться за инвестициями в ущерб собственной продовольственной безопасности. Земля - стратегический актив любого государства, поэтому мы должны детально изучить предложения о предоставлении земли предпринимателям из других стран, чтобы в дальнейшем не проиграть, а выиграть от таких соглашений», - считает В.Байрамов.