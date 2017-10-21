Делать прогнозы – дело сложное и весьма опасное для того, кто его озвучивает. Об этом haqqin.az не раз предупреждал. Каждый прогноз, особенно если с ним выступают авторитетные организации, строится на тщательных расчетах и детальном анализе, что не каждому по силам. Поэтому прогнозы малоизвестных экспертов обычно пропускают мимо ушей, зато с полным серьезом все воспринимают прогнозы авторитетных организаций и экспертов, на которые они часто ссылаются и используют в своих исследованиях. К числу таких авторитетных организаций относится и Международный валютный фонд (МВФ).

Поэтому большого внимания заслуживает последнее заявление МВФ, который ожидает, что уже в 2018 году государственный бюджет Азербайджана выйдет на профицит. Как сообщают СМИ, согласно статданным этой организации доходы государственного бюджета Азербайджана в 2018 году ожидаются на уровне 26,242 млрд. манатов, а расходы — 25,740 млрд. манатов. Таким образом, по прогнозам фонда, профицит госбюджета страны составит 502 млн. манатов. А по итогам текущего года МВФ прогнозирует дефицит государственного бюджета на 211 млн. манатов (при доходах в 25,207 млрд. манатов, расходах — 25,418 млрд. манатов).

Подвергать сомнениям официально озвученные прогнозы такой авторитетной организации не приходится. Конечно, в реальности по итогам и нынешнего, и будущего годов возможны какие-то отклонения от этих ожиданий – каждый день приносит новые сюрпризы, которые сильно отражаются на экономических показателях. Это прекрасно понимает и сам всемирный регулятор, не раз в течение года внося корректировки в свои предыдущие прогнозы. Но сразу же отметим, что на этот раз прогнозы МВФ выглядят намного более оптимистичными, чем ожидания правительства Азербайджана.

И действительно, на текущий год правительство утвердило доходы госбюджета в размере 16,766 млрд. манатов, а расходы - 17,941 млрд. манатов. Разница в доходах и расходах, превосходящая прогнозы правительства более чем на 50%, согласитесь, слишком уж существенна. При этом по итогам нынешнего года правительство ожидает дефицит на уровне 725 млн. манатов.

Тут, конечно, можно вспомнить, что бюджетные прогнозы на текущий год сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель, а сегодня котировки стабильно держатся выше 50 долларов за баррель.

А сравнивать прогнозы МВФ с параметрами проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год вовсе невозможно. Эти параметры правительство все еще не опубликовало. Хотя министр финансов Самир Шарифов еще в середине сентября заявил, что эти параметры будут раскрыты после рассмотрения в Кабинете министров. По полученным сообщениям, проект госбюджета уже передан в Администрацию президента, но параметры его не раскрываются. Единственное, что известно - бюджетные прогнозы на будущий год сформированы, как и в этом году, на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Трудно сказать, насколько большие изменения в параметры госбюджета Азербайджана могут внести колебания нефтяных котировок на мировом рынке. Это требует масштабных расчетов, которые по силам только крупным структурам. Поэтому отвлечемся на время от этой темы и подумаем, какой еще фактор способен внести столь большие изменения в параметры госбюджета уже подходящего к концу года.

Единственным фактором кроме цен на нефть, способным резко изменить эти параметры, может стать девальвация национальной валюты – маната. Да, в 2015 году мы уже были свидетелями тому, как резко возросли в стране ВВП, а также доходная и расходная части госбюджета в связи с девальвацией маната сначала на треть, а потом и на половину по отношению к доллару. Может нас опять ждет неприятный сюрприз в форме очередной девальвации маната, что известно в высоких финансовых кругах, а общественность об этом не информирована? К тому же в некоторых кругах, особенно в оппозиционных, слухи об ожидающейся девальвации маната не стихают.

Но и в это не очень-то верится. Тот же МВФ, Всемирный банк и прочие международные фининституты едины во мнении, что в предстоящем году Азербайджан ждет рост экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть в 2018 году ожидается рост и ВВП, и бюджета и других параметров с одновременным снижением инфляции и безработицы. Да и правительство прогнозирует рост экономики и благосостояния населения. Но все это невозможно на фоне девальвации национальной валюты. И тут на память вновь приходит нефть – основная доходная статья нашего бюджета. Недолго осталось ждать до конца года, скоро этот вопрос, думается, прояснится. А тем временем мы и сами постараемся просчитать это и внести ясность в данный вопрос.