Экс-футболист сборной Италии связался с мафией

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи получил тюремный срок за связь с мафией, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Суд Палермо приговорил Микколи к 3,5 годам лишения свободы за вымогательство денег. По версии следствия, в 2010 году футболист обратился с просьбой к Мауро Лаурикелло, сыну босса мафии района Кальса в Палермо. Тот должен был заставить одного из должников Микколи вернуть итальянскому форварду €12 тыс., ранее занятые у него для открытия нового танцпола.

Принятые мафиози методы были слишком жестоки. В результате против Микколи и Лаурикелло были возбуждены уголовные дела.

Футболист получил тюремный срок. Однако Микколи свою вину отрицает и, по словам его адвоката, будет подавать апелляцию. Что касается мафиози, то он осужден на один год условно.