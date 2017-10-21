В Китае пресекли попытку госпереворота

Глава китайского государственного Комитета по контролю над ценными бумагами Лю Шиюй, выступая на заседании комитета в рамках XIX съезда Коммунистической партии Китая, заявил, что шестеро бывших высокопоставленных чиновников планировали сместить лидера Коммунистической партии Си Цзиньпина.

В этой связи он назвал имена бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана (приговорен к пожизненному заключению в 2015 году), бывшего руководителя партийной организации промышленного центра Чунцин Бо Силая (приговорен к пожизненному сроку в 2013 году) и бывшего члена Политбюро КПК Сунь Чжэнцая (задержан в июле этого года и снят со всех партийных постов).

Также упомянуты были: функционер Лин Цзихуа - арестован в 2015 году, генерал армии Сюй Цайхоу - умер в том же году и генерал-полковник Го Босюн - приговорен к пожизненному заключению по обвинению во взяточничестве.

Всем вышеперечисленным лицам предъявлены были обвинения в коррупции.