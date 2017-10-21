Информация о введении новых штрафов для водителей вызвала бурю возмущения в соцсетях. Водители, беседующие за рулем со своими пассажирами будут штрафоваться на 40 манатов.

Да-да, именно так – штраф не за разговоры по сотовому, а за диалог, какой бы длительности он не был, с любым попутчиком.

Что же стало причиной такой санкции и как дорожная полиция будет определять, болтал водитель за рулем или нет?

Чтобы узнать, как все будет происходить, haqqin.az обратился к завотделом по связям с общественностью Управления полиции Баку Вагифом Асадовым.

«Мы не вводили новый штраф. Этот штраф существовал и раньше», - непререкаемо заявил ответственный сотрудник ГАИ и, сославшись на занятость, отказался отвечать на какие-либо уточняющие вопросы.

Немногословным оказался и дежурный Главного управления Дорожной полиции страны Мамедов, подтвердив, однако, что отныне такое наказание водителей существует.

«Штраф за разговоры за рулем введен недавно. Сделано это для того, чтобы граждане не нарушали порядок», - непререкаемо пояснил дежурный.

Но вот правозащитник Новелла Джафароглу считает, что то, что «один сотрудник полиции опровергает другого, говорит об их некомпетентности», и выразила свое возмущение тем, что дорожная полиция до сих пор не удосужилась официально объявить, кем и когда были введены новые дорожные штрафы.