Эрдоган: «США нельзя назвать цивилизованной страной»

США нельзя назвать цивилизованной страной, так как в этой стране есть серьезные проблемы с правами человека. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как пишут в субботу турецкие СМИ.

"После выдачи в США ордера на арест моих телохранителей я не могу назвать эту страну цивилизованной", - сказал Эрдоган,

По его словам, декларируемые Америкой принципы партнерства между США и Турцией на деле не исполняются.

Отметим, что 15 июня США выдали ордер на арест телохранителей Эрдогана, учинивших разгон протестующих сторонников РПК во время визита в Вашингтон турецкого лидера.