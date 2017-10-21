Польша приступит к сносу памятников советским воинам

В Польше вступили в действие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает ТАСС.

На выполнение закона отведено 12 месяцев. Инициатором поправок стал Институт национальной памяти Польши. Эксперты считают, что в республике находится около 230 пропагандирующих коммунизм монументов.

Действие закона не распространяется на памятники, расположенные на кладбищах или других захоронениях, а также на объекты, которые демонстрируются в научных или культурных целях или являющиеся памятниками архитектуры.