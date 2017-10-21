У границ Латвии замечены российские военные корабли

Вблизи границы Латвии замечены три российских военных корабля. Об этом заявили в Национальных вооруженных силах республики, как следует из сообщения НВС на странице в Twitter.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 18 морских милях от территориальных вод республики, Военно-морские силы 21 октября идентифицировали корабль снабжения „Иргиз“ класса „Бира“ Вооруженных сил России», — говорится в сообщении. Там же отмечается, что в 13 морских милях от территориальных вод республики замечен российский укладчик буев «Килектор 1» класса «Сура», а в шести морских милях — учебный корабль класса «Смольный».

Ранее латвийские военные неоднократно заявляли о фактах приближения российских кораблей и самолетов к границам Латвии. В то же время власти РФ неизменно на это указывалии, что действия РФ не выходят за рамки международно-правовых норм.