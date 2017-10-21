Вратаря сборной Англии по футболу ограбили

Вратарь лондонского футбольного клуба «Вэст Хэм» и сборной Англии Джо Харт был ограблен тремя неизвестными на скутерах возле тренировочной базы команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе. Харт остановился на заправке после тренировки. В этот момент преступники окружили его машину, и один из них вытащил из ее салона телефон. Также злоумышленники украли часы и кошелек голкипера. Сам англичанин не пострадал.

Ограбление случилось спустя два месяца после того, как у Харта угнали автомобиль Range Rover стоимостью в 100 тысяч фунтов.