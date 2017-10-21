Хакеры обрушили сайт Конституционного суда Испании

Сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus. Работа сайта парализована, передает РИА Новости субботнее сообщение Департамента национальной безопасности королевства.

Согласно заявлению названного ведомства в Twitter, хакеры "Anonymus заявили о массированной кампании кибератак под названием "OpCatalunya" и "FreeCatalunya".

Не исключается, что атаки хакеров связаны с назначенным на утро субботы экстренным совещанием Совета министров Испании, на котором будет рассмотриваться возможность применения 155-й статьи Конституции страны, в соответствии с которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О намерениях применить данную статью ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

Напомним: 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, признанный незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.